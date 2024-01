El día de ayer La Roja sub 23 quedó sin opciones de acceder al cuadrangular final del Torneo Preolímpico rumbo a París 2024. Más allá de la eliminación del torneo a falta de un partido, lo que más dolió fue la forma, ya que cayeron estrepitosamente a través de una goleada de 5-0 ante Argentina, generando una gran cantidad de críticas al trabajo realizado por Nicolás Córdova como director técnico de la selección.

El camino de este torneo comenzó de forma complicada, ya que La Roja cayó de forma sorpresiva ante Perú por la cuenta mínima en uno de los partidos más abordables del grupo. Luego vendría una luz de esperanza cuando lograron vencer por la cuenta mínima a la selección de Uruguay dirigida por Marcelo Bielsa. Pero el sueño llegó a su fin el día de ayer tras la goleada ante Argentina.

Si bien hubo bastante críticas al funcionamiento del equipo, a la forma en que se jugó el duelo ante Argentina y también al trabajo realizado por el cuerpo técnico de La Roja, Jean Pierre Bonvallet, hijo del recordado Eduardo Bonvallet, apuntó sus críticas directamente a un jugador en particular de la selección sub 23, donde no se guardó nada.

El apuntado en este sentido fue César Pérez, actual jugador de Unión La Calera y que es seguido desde muy cerca tanto por Universidad de Chile como Universidad Católica para el actual mercado de fichajes. Para este torneo se esperaba mucho del futbolista que tuvo una tibia presentación junto a la selección chilena, siendo un punto bastante bajo.

En ese sentido, Jean Pierre Bonvallet lo criticó con todo a través de su programa de Youtube, En la Cancha con Bonvallet. "César Pérez es un invento para mí. No es volante de creación, no da pases entre líneas o ¿este me dicen que se asemeja a Matías Fernández en su mejor época por Chile o a Jorge Valdivia? Nada pues".