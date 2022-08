El entrenador de los albos analizó la victoria de los Diablos Rojos por Copa Chile.

“Fue un partido parejo en el primer tiempo, sin situaciones claras para ninguno de los dos equipos. En el segundo Colo Colo jugó bien, tuvimos mucho más juego, generamos más situaciones, hicimos el gol en una muy buena jugada, después una en el travesaño de Emiliano Amor y muchos centro de costado que no fueron precisos, no encontramos la posibilidad de anotar. Ñublense aprovechó las pelotas paradas, donde no estuvimos sólidos, atentos, las dos en segunda jugada, rebote. Pero faltan 90 minutos y tenemos que remontar un partido que está abierto”, dijo de entrada en conferencia de prensa en Chillán.

“Ellos fueron más precisos, aprovecharon los errores donde no marcamos bien en segundas pelotas. Pero por juego Colo Colo mereció más, fue más. Debemos seguir jugando así para revertir en el próximo partido y clasificar. Ñublense, Colo Colo y dos o tres equipos más son los que mejor juegan, con Curicó, Palestino, etcétera. Son muy parejos en el juego y serán resultados muy cerrados”, aseveró el DT.

Finalmente, destacó algunos elementos. De Marco Rojas recalcó que “todavía no está al cien por cien como para jugar un partido. Está trabajando para ponerse en su mejor nivel físico, futbolísticamente está bien. Va a ir mejorando con el correr de los partidos. Hay que seguir dándole confianza para que ayude al equipo en estos últimos partidos”; de Emiliano Amor resaltó que “fue mucho mejor de lo que esperaba, de lo que todos esperábamos. Lo hizo muy bien. Sólo tuvo un partido amistoso porque tuvimos que suspender el otro por la lluvia. Estoy muy contento, esas ganas de jugar, esa determinación que tiene para estar siempre. Tuvo una lesión que lo dejó afuera por un tiempo largo y estoy muy contento que haya vuelto y haya jugado bien” y cerró diciendo que Vicente Pizarro “para mí fue de los mejores de la cancha, hizo un trabajo enorme”.