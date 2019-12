La frase de Matías Fernández que ilusiona al hincha de Colo Colo

Colo Colo oficializó el regreso de Matías Fernández tras 13 largos años de ausencia en el fútbol chileno.

Durante la mañana de este sábado Colo Colo anunció la incorporación de Matías Fernández como su nuevo refuerzo, que tiene al jugador con la misma ilusión que cuando llegó al club siendo un niño.

"Estoy feliz. Primero le doy las gracias a Dios por volver a casa. Vengo con la misma ilusión que tenía cuando llegué a Colo Colo con 12 años. Estoy con muchas ganas", dijo el ex campeón de América.

"Estoy ansioso por volver a entrenar, de estar en el Monumental, de sentir a la gente, de poder jugar. Tengo muchas ganas y estoy muy ilusionado", agregó.

Asimismo, el futbolista expresó que "el hincha colocolino siempre me ha manifestado su cariño y su amor, así que estoy muy agradecido de ellos. Estos años que no he estado acá he seguido al equipo como hincha, así que sé lo que es alentarlos".

Respecto a las expectativas con las que llega, el "14" expresó que "tengo la ilusión de disfrutar cada partido y cada entrenamiento. El tiempo dirá para qué estamos preparados".

Ante la opción de volver a levantar una copa con el cuadro albo, manifestó que "es un sueño, pero por algo a Colo Colo le dicen el eterno campeón. Como dije antes disfrutar cada entrenamiento y cada partido te lleva a disfrutar los objetivos".

Finalmente, le mandó un mensaje a los hinchas.

"Estoy muy contento de estar acá. Espero sentir el apoyo de toda la gente. Lo que puedo prometer es que voy a dar todo por el equipo y me prepararé al máximo para responder al cariño que me han dado. Muchas gracias y espero que sigan apoyando al popular", cerró.