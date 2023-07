La frase de Fernando de Paul que enfureció a los hinchas de la U

Fernando de Paul es el golero titular de Colo Colo tras un acto de indisciplina de Brayan Cortés, el portero trasandino nacionalizado chileno hizo un repaso por su carrera en Everton de Viña del Mar.

En diálogo con ESPN F Show, De Paul recordó ese momento en los ruleteros y la importancia de ser el guardameta.

“Cuando llegué a Everton fue por un problema que tuvo Franco que por suerte está todo bien y habían otros chicos que estábamos ahí, juveniles y era diferente. Luego Franco volvió, se fue a préstamo a San Luis y es como que sí, estaba yo“, reveló el Tuto.

Ahí vino el comentario sobre sus equipos pasados, para de Paul la presión de jugar en Colo Colo es incomparable, incluso con la de defender la camiseta de Universidad de Chile: “Necesitaba de vuelta esta competencia, este desafío, más que obviamente que el club al que vine es Colo Colo, es lógico. Y creo que atajar en este club 10 partidos, es sin duda, es como atajar un campeonato en otro club“, afirmó el arquero.

La respuesta de Tito Awad

“O sea, malagradecido. Yo tengo una opinión de De Paul, que se ve un tipo súper tranquilo, pero que dentro del camarín no es ningún aporte. No me extrañan estas declaraciones para quedar bien y mandar a la mierda al otro, que es nuestra querida Universidad de Chile. No solo se equivocó, si no que la cagó, fue irresponsable, irrespetuoso, todo los términos que uno pueda poner, significan De Paul”, reclamó el comunicador de la U.

¿Y la Roja? “Esperemos”, dijo el Tuto, quien agregó que hoy por hoy la pelea por ese puesto en Chile está muy complicada: . “Hay muy buenos arqueros, los que fueron ahora Brayan, Gabriel y Cristóbal, es muy buena competencia”, finalizó De Paul.