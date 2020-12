La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Cobresal

Universidad de Chile buscará sumar puntos ante Cobresal para no peligrar en la tabla ponderada, donde están cerca de puestos de liguilla.

Un vital encuentro vivirá hoy Universidad de Chile en una nueva fecha del Campeonato Nacional 2020. A partir de las 17:00 horas, los azules se enfrentarán a Cobresal en el Estadio El Salvador en un duelo válido por la jornada 26 del actual certamen.

A pesar de no perder, los pupilos de Rafael Dudamel llevan tres partidos seguidos sumando solo una unidad. Con un 0-0 ante La Serena, 2-2 frente a Huachipato y 0-0 contra Universidad Católica, el cuadro laico ha dejado escapar puntos vitales para estar más tranquilos en la tabla ponderada, donde marchan en el puesto 16, a un puesto de jugar una liguilla por el descenso.

Y es que desde la llegada de Dudamel, los azules han conseguido solo una victoria, que fue 3-1 ante Audax Italiano. El resto, cuatro empates, ya que a los tres anteriores se suma el debut del venezolano en la banca azul, que fue 1-1 ante Everton de Viña del Mar.

Por eso, el ex DT de la selección Venezolana habría preparado algunos cambios para medirse esta tarde ante el cuadro minero. Ante eso, el estratega realizó algunas modificaciones en el equipo titular con respecto al Clásico Universitario, donde dejaron escapar importantísimos puntos.

A pesar de los cambios en el esquema, hay un jugador que no ha sido citado hace ya tres encuentros. Se trata de Nicolás Guerra, y es que el canterano del Romántico Viajero no ha conseguido jugar de buena manera, por lo que no estaría siendo considerado por Dudamel.

Así, Universidad de Chile saltará a la cancha con la siguiente formación: Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis Casanova, Jean Beausejour; Camilo Moya, Gonzalo Espinoza, Fernando Cornejo; Pablo Aránguiz, Angelo Henríquez y Joaquín Larrivey.