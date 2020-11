La formación de Colo-Colo para enfrentar a Audax y salir del último lugar

Con el triunfo de La Serena, los albos son los absolutos colistas del torneo.

Gustavo Quinteros movió el tablero y sacará a Gabriel Suazo del medio de la cancha, según informó Dale Albo, el ex DT de la UC mantiene a Leo Valencia como volante a pesar del pésimo nivel del ex jugador de Botafogo.

También estaría en la banca Nicolás Blandi y Matías Fernández, quienes dejan atrás sus dolencias.

Sobre las lesiones, Quinteros fue tajante: "El tema es ahora no tener más situaciones negativas, no tener más lesionados, trabajar con la mayoría de plantel, no quedar últimos en la tabla porque eso influye negativamente. Para mí, tenemos que mejorar en el juego. Tenemos que mantener una regularidad y a partir de ahí empezar a sacar puntos".

De esta manera, la más probable formación de Colo Colo será con Brayan Cortés; Felipe Campos, Julio Barroso, Maximiliano Falcón, Ronald de la Fuente; Cesar Fuentes, Bryan Soto, Leonardo Valencia; Gabriel Costa, Esteban Paredes y Pablo Mouche.