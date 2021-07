La formación de Colo-Colo para enfrentar a Audax Italiano

La formación tiene dos cambios debido a la salida de Martín Rodríguez al fútbol turco.

Este sábado se jugará un duelo que es de suma importancia para ambos elencos del fútbol chileno, ya que los dos equipos están peleando en la parte alta de la tabla de posiciones.

Los itálicos son uno de los líderes con 20 unidades y los albos están en la sexta plaza con 17 puntos, solo a 3 unidades.

Para el DT del Cacique se presentó un problema en las últimas horas y es Martín Rodríguez tiene una oferta desde el fútbol turco y su salida desde Pedreros parece ser inminente.

Ante esto, el ex DT de Bolivia ya prueba fórmulas para enfrentar este crucial partido. Según el reporte de Daniel Arrieta, periodista de TNT Sports, el técnico ensayó con Brayan Cortés; Jeyson Rojas, Matías Zaldivia, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; Pablo Solari, César Fuentes, Leonardo Gil, Gabriel Costa; Marcos Bolados e Iván Morales.

Buen día, Caciques 👋🏼 ¿Listos para la fecha 12?



Nosotros nos preparamos al 💯 ✅#VamosColoColo 🤟🏼 pic.twitter.com/byBPubCtWJ — Colo-Colo (@ColoColo) July 23, 2021

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal.