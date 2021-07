La feroz autocrítica, viene tras una serie de comentarios de los hinchas del Bulla en contra del ex Cobresal.

Uno de los refuerzos que llegó con mayor cartel a Universidad de Chile para esta temporada fue Marcelo Cañete, quien según sus propias palabras, no ha podido demostrar el real nivel que venía exhibiendo en los mineros.

"Yo me siento bien, obviamente que no empecé como uno esperaba, como lo venía haciendo en la temporada anterior, fueron pasando cosas y la verdad, a lo que venía jugando, no he rendido ni el 20% y soy consciente de eso y soy autocrítico", señaló el jugador en conversación con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

"costó muchísimo llegar a un club como la U y ahora que estoy acá no voy a dejar la oportunidad, voy a hacer todo lo posible para que pueda volver a ese nivel que me trajo a este club y obviamente tratar de conseguir objetivos y ser protagonista de un equipo que ha conquistado cosas".

Finalmente, Cañete se refirió a lo que le pide el técnico en la cancha, afirmando que Esteban Valencia "quiere que sea el conductor del equipo, eso está más que claro, es mi función y lo que más desea es eso, tanto como yo".

La programación de la fecha 13 del Campeonato Nacional

MARTES 27 DE JULIO

Audax Italiano vs Everton | 19:00 | El Teniente

MIÉRCOLES 28 DE JULIO

Cobresal vs Deportes Melipilla | 11:00 | El Cobre

Unión Española vs Huachipato | 15:30 | Santa Laura

O'Higgins vs Curicó Unido | 18:00 | El Teniente

Unión La Calera vs Palestino | 20:30 | Nicolás Chahuán

JUEVES 29 DE JULIO

Deportes Antofagasta vs Universidad Católica | 12:30 | Calvo y Bascuñán

Santiago Wanderers vs Colo Colo | 15:00 | Elías Figueroa

Universidad de Chile vs Ñublense | 19:00 | El Teniente

Libre: Deportes La Serena.