La felicidad de Ben Brereton por defender la camiseta de La Roja

La felicidad llega tras la noticia que informa que el delantero podrá participar solamente de dos de los tres encuentros en Clasificatorias tras el acuerdo entre Blackburn Rovers y la ANFP, el goleador de Blackburn en la Championship de Inglaterra no ocultó su felicidad por volver a vestir la camiseta de la Selección Chilena.

"Estoy planeando ir el domingo y luego veremos cuáles son las exenciones, me dirán lo que estoy haciendo y estoy feliz de ir y representar a mi país , comenzó diciendo "Big Ben" en declaraciones recogidas por Lacanshire Telegraph.

Sobre la gan cantidad de duelos que tendrá este mes, Ben dijo que: "Es bastante simple, todos los jugadores de la Premier League lo hacen, jugando internacionalmente y para su club, y solo tengo que concentrarme en ambos y se siente bien para mí".

"Estoy agradecido por todo el apoyo que he recibido de los fanáticos de Blackburn, de los fanáticos de Chile, y realmente me ha dado confianza y motivación y siento que podemos seguir adelante esta temporada y estoy contento donde estoy", finalizó Ben Brereton.

Chile juega con Perú como visita el jueves 7 del próximo mes, mientras que el 10 lo hará ante Paraguay y el 14 ante Venezuela, ambos desafíos como local en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

BEN VIENE EN LLAMAS:

Ben Brereton (22|🇨🇱) en el Championship:



•🕹 10 partidos

•⚽ 9 goles

•🅰️ 1 asistencia

•✅ Máximo goleador del ascenso inglés

•✅ Marcó un Hat-trick

•✅ Marcó un doblete



BIG BEN llega entonado para liderar la ofensiva nacional en Octubre. ILUSIONANTE 🇨🇱⚽. pic.twitter.com/YwPY8LtmUp — Momentos Random del Fútbol Chileno (@randomfutchile) September 28, 2021

FECHA 23° - Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.