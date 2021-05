Leeds y Marcelo Bielsa se impusieron al Burnley en Inglaterra.

Una vez finalizado el encuentro, Marcelo Bielsa se mostró feliz ante las cámaras, y en la conferencia post partido conmovió con su alegría por el resultado.

Bielsa continuó analizando el partido y agregó que "en la primera parte insistimos hasta que logramos marcar. Defendimos bien. En la segunda parte no defendimos bien, pero fuimos eficientes y tuvimos ocasiones de gol".

“Cuando hay grandes espacios, es más fácil atacar. Cuando el oponente está perdiendo, corre más riesgos", explicó el DT añadiendo que "como también pueden ver, concedimos ocasiones en la segunda parte que no hicimos en la primera".

The Telegraph informó que Bielsa tiene decidido quedarse y que está comprometido con el proyecto que inició en 2018.

La información en Inglaterra afirma que el entrenador está muy cómodo en la ciudad y que tiene una gran relación con el propietario Andrea Radrizzani.

Pundits are surely running out of myths now. @Mrjamieohara1 @talkSPORT @btsportfootball @SkySportsNews anybody else dare to make one up about Leeds? Bielsa? #LUFC #MOT #leedsunited https://t.co/OOiI8vm77e