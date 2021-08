La felicidad fue explicada por la hermana de Robbie Robinson que al igual que Ben Brereton, nació fuera de Chile, pero es hijo de madre chilena.

India Robinson, hermana del delantero, conversó con LUN y entregó sabrosos detalles de la vida del atacante.

"Lo llamé para felicitarlo, pero estaba ocupado, fue una charla corta, al final del día sigue siendo mi hermano chico, pero él está feliz, es un sueño que tiene desde niño", aseguró.

India cuenta cómo llegó su madre a Estados a Unidos afirmando que "mi mamá Paula Belmar llegó de 7 u 8 años a vivir acá, estudió medicina, se casó, tuvo tres hijos y se quedó a vivir para siempre acá".

En esa misma línea confiesa que "imagino que fue muy duro para ella dejar Chile, pero el hecho de que su hijo mantenga la tradición familiar y su orgullo patrio, hace que esto sea muy especial".

"Mi hermano es reservado, parecer ser serio, pero una vez que pasas esa capa inicial, se transforma en bromista. Le gusta el rap y pescar, juega a los videojuegos con nuestra hermana menor Mía (15 años)", cerró.

Just a boy from South Carolina who loves to play soccer.#ClemsonUnitedForever pic.twitter.com/aIskX6Nmpy