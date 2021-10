La escalofriante lesión de Nahuel Luján en empate de la U

La escalofriante foto se comenzó a compartir en las distintas plataformas digitales. El volante argentino, Nahuel Luján, sufrió este domingo una horrible lesión en medio del duelo entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta en Rancagua.

Como si fuera poco, Franco Lobos, cuando se jugaban 24 minutos también tuvo que ser sustituido por molestias físicas, lo que hizo que Esteban Valencia tuviera que ocupar un nuevo hombre de la reserva, donde el elegido fue Nahuel Luján.

Horas más tarde, el volante azul utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje de tranquilidad a toda la hinchada del ‘romántico viajero’.

“Estoy bien gracias a Dios. Decirles que me pegué el susto de mi vida. No tengo palabras de agradecimiento por brindarme tantas buenas energías, les juro que seré fuerte en lo que venga y esto sé que me hará más fuerte que nunca”, posteó.

Ufff... Horrible lesión en todo su esplendor y mucha fuerza a Nahuel Luján en éste difícil momento 🙏🙏🙏🙏🙏 https://t.co/klHMEipe4y — FelipeAGalazQ ⚽🚍 (@FelipeAgalaz95) October 3, 2021

“Para todos los que se preocuparon, gracias por sus mensajes. A mi familia gracias por el apoyo incondicional que nos brinda”, agregó.

“Sepan que vamos a seguir matando por darnos una alegría”, cerró.

