La enigmática publicación de Blandi en medio de su ausencia para el duelo ante Peñarol

El delantero argentino no viajará a Uruguay para enfrentar a Peñarol.

Colo-Colo ya está en Montevideo en medio de un profunda crisis institucional tras la suspensión del partido ante Antofagasta.

Entre los ausentes, llama la atención la no presencia del ex goleador de San Lorenzo, quien no ha sido considerado por el estratega colocolino en los últimos partidos.

Desde Radio ADN informaron que Blandi busca su salida del Monumental, debido a las críticas y a las ausencias en las convocatorias, pero a través de una publicación en Instagram del jugador esas ideas quedaron atrás.

Mensaje de Nicolás Blandi... pic.twitter.com/WSuswca13o — Benjamin Bonhomme (@benja_bonhomme) September 28, 2020

Para todos los BLANDI SE QUIERE IR https://t.co/WkecDlkVxz — Matías Molina Sanhueza (@MatiasMolina98) September 28, 2020