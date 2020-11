La emotiva razón por la que Martín Lasarte aún no llega a la U

Martín Lasarte sigue siendo la primera carta de Azul Azul para tomar las riendas de la banca de la U, pero una mala experiencia pasada ha retrasado su llegada.

Gran controversia ha generado en Universidad de Chile la reciente salida del entrenador Hernán Caputto. A pesar de que aún no se oficializa debido a que no ha firmado su finiquito, solo faltaría ese detalle para comunicar de manera masiva que el argentino-chileno saldrá de la banca azul.

En reemplazo de Caputto asumirá de manera interina Marcelo Jara, quien se desarrollaba como entrenador de las divisiones inferiores. Eso si, Jara sabe que no estará mucho tiempo en el cargo, ante la ya comentada llegada del ex entrenador del Romántico Viajero, Martín Lasarte.

La idea de la directiva es que el ex jugador azul mantenga activo al equipo en estas dos semanas de descanso tras finalizar la primera rueda. Sin embargo, la llegada de Machete podría retrasarse más de lo esperado, por lo que Jara tendría que dirigir el primer partido de la segunda rueda, el fin de semana del 14 y 15 de noviembre ante Santiago Wanderers.

Y no se trata de que la llegada de Martín Lasarte a la U se haya caído, se trata de un motivo lamentable que vivió el estratega en el pasado. En primera instancia, Lasarte viene desde Montevideo, por lo que tendrá que someterse a distintos trámites y protocolos sanitarios antes de regresar al Centro Deportivo Azul en unos días.

Pero el real motivo por el que aún el ex DT de Nacional de Montevideo no es oficializado en la U, es porque no quiere hacer lo mismo que le hicieron en su primera experiencia con el Romántico Viajero.

En 2015, Lasarte venció a Colo-Colo en la final de la Copa Chile, consiguiendo su tercer título con los azules. Sin embargo, ya se había filtrado que Sebastián Beccacece asumiría en su puesto, por lo que no alcanzó a festejar y ya estaba despedido del club.

Por eso, el retraso se trataría de que Lasarte está esperando que la salida de Hernán Caputto sea 100% oficial, con finiquito firmado y despedida oficial. Así, la U tendrá que “pausar” las conversaciones con Machete para enfocarse en finalizar en los mejores términos con el recién cesado de sus funciones, Hernán Caputto.