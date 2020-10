La emotiva publicación de Walter Montillo que calmó a los hinchas azules

View this post on Instagram

Si bien todas las lesiones las sufro mucho, también entiendo que puede pasar. Después de haberme hecho los exámenes correspondientes, el diagnóstico es alentador, ya que se trata de algo pequeño y dependerá de mi evolución el tiempo que demore en volver a ayudar a mis compañeros. Ya me encuentro a disposición del cuerpo médico y trabajando para volver. Gracias por los mensajes de ánimo y perdón por no haber completado el partido de ayer 🙏🏻. VamosQueVamos!!