La emotiva disculpa de Fernando De Paul tras pelea con Espinoza

El arquero de Universidad de Chile, Fernando De Paul, asistió a conferencia de prensa para explicar la pelea que vivió con sus compañeros.

Un polémico incidente vivió la Universidad de Chile en su último partido. Los azules viajaron hasta el Estadio Nicolás Chahuán para medirse ante La Calera por la fecha 19 del Campeonato Nacional. Al final del partido, Fernando De Paul se vio involucrado en una jugada que significó penal para los cementeros, y que terminó siendo gol y victoria para el local.

Tras eso, el guardameta de los azules corrió hasta el árbitro Héctor Jona para reclamarle el polémico cobro. Sin embargo, sus compañeros intentaron detenerlo para que no fuese expulsado, y Diego Carrasco y Gonzalo Espinoza intercedieron. Pese a los intentos, el Tuto no pudo controlar su ira y se fue con todo contra sus compañeros, quienes no se achicaron ante el, provocando una pelea que siguió en el camarín.

Por eso, hoy el portero de los universitarios enfrentó a los medios en el Centro Deportivo Azul. El ex arquero de San Luis de Quillota aseguró que el problema ya está resuelto, y dio las gracias a sus compañeros por el intento de detenerlo cuando reclamaba fuertemente la acción al réferi.

"Hoy quise estar para aclarar la situación, y no darle más vuelta al tema. Si bien son cosas que pasan, los que estuvieron o estamos dentro del fútbol, saben que son cosas que pasan por la adrenalina", comenzó señalando De Paul en diálogo con los medios.

"Quiero aclarar que la relación con Gonzalo y con los demás compañeros no cambia. Todos estamos detrás de un mismo objetivo. Hubo otros compañeros míos que intentaron sacarme, porque veían que yo estaba muy nervioso y que le dije cosas al árbitro que no fueron en el tono adecuado, sin faltarle el respeto, pero si con un tono no adecuado, ymis compañeros estuvieron bien al sacarme. Le agradecí a ellos la intención que tuvieron porque la reacción mía no fue la mejor", agregó.

El arquero de igual manera confesó que Rafael Dudamel llamó al equipo cuando ocurrió el incidente en la visita del equipo a la quinta región.

"Se comunicó con nosotros y nos pidió tranquilidad, y que solucionemos los problemas. El sentía que se iba solucionar, porque son cosas que pasan en el fútbol. No es lo ideal, pero son cosas que pasan y si pasan este tipo de cosas, lo bueno es que pasen rápido, como pasó acá, y punto final", indicó.