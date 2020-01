La emotiva despedida que tuvo el "Tigre" Muñoz con los hinchas de la U de Concepción

El ex arquero de la Universidad de Concepción, tuvo una ceremonia íntima con los hinchas donde le agradecieron toda su entrega y cariño a la institución del Bío Bío.

Cuando Cristián "Tigre" Muñoz anunció la decisión de retirarse del fútbol durante la última temporada del fútbol chileno, le rompió los corazones a varios hinchas de los clubes donde militó.

Sin embargo, no se fue en silencio como pasa con otros jugadores, porque los hinchas de la Universidad de Concepción no tienen mala memoria y no olvidaron todo lo que significó el argentino para el club sureño.

Por lo mismo, se organizaron y le realizaron una cálida cena y acto de despedida en un restaurante de la ciudad.

En la actividad, el retirado arquero asistió y fiel a su estilo, tuvo palabras de agradecimiento a los organizadores del evento y a toda la familia auriazul, quienes le regalaron un hermoso cuadro para que no olvide nunca su paso por la tienda universitaria.

Con la Universidad de Concepción, Cristián "Tigre" Muñoz alcanzó el título de la Primera B en 2013, la Copa Chile en 2014-2015 y el subcampeonato de Primera División el 2018.

Revisa algunas imágenes del evento: