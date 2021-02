La emotiva despedida de Matías Fernández de Colo-Colo

El mediocampista mandó un sentido mensaje a todo los hinchas albos luego que se informara que no seguirá en el club para la próxima temporada.

Por medio de un carta, el volante quiso despedirse del club de sus amores, deseándole todo el éxito del mundo para lo que viene.

“Agradezco a todo el pueblo colocolino por el cariño que siempre me han demostrado, en las buenas y en las malas, incluso estando en el extranjero… Sé que no fui el aporte futbolístico que todos esperaban, pero tengan por seguro que NO fue por falta de ganas o compromiso con el equipo, del cual siempre seré HINCHA“, comenzó diciendo “Mati”.

En esa línea, añadió: “Que más quisiera de haberles podido dar alegrías y aplacar un poco lo difícil que ha sido esta pandemia, pero confío en Dios que todo lo ocurrido tiene un propósito y que servirá para examinar y trabajar en hacer las cosas bien y así el club vuelva a las victorias, lo cual es mi gran deseo”, agregó.

Finalmente, Fernández cerró diciendo que “sin duda, sin la ayuda de Dios y de todos ustedes no hubiese podido cumplir mis sueños que eran inalcanzables, y aunque la tristeza hoy me acongoja, me voy con la Esperanza de que nuestros caminos se vuelvan a encontrar“.