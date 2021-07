La emotiva despedida de Matías Dituro de la UC para partir a España

Universidad Católica hizo oficial la salida de Matías Dituro del club, y el arquero tuvo emotivas palabras para despedirse de los fanáticos cruzados.

Después de varios días, finalmente Universidad Católica hizo oficial hoy lo que se venía comentado y que provocó temor en los hinchas. Y es que Matías Dituro partirá del club para reforzar al Celta de Vigo de España en un préstamo de un año.

De esta forma el destacado portero de 34 años, ganador de un tricampeonato y dos Supercopas, partirá de San Carlos de Apoquindo. Así, llegará a la siempre desafiante Liga de España.

Por eso, Dituro utilizó su cuenta de Instagram para despedirse del elenco de la precordillera. Así, envió un sentido mensaje para agradecer al club, los hinchas, cuerpo técnico y staff del equipo.

"Hace 3 años y medio llegaba a este hermoso club con la ilusión de conseguir cosas importantes. 3 años y medios en los cuales entregue todo como jugador y como persona, y en los que me hicieron sentir como en casa", comenzó narrando.

"Hoy con una mezcla de sentimientos toca despedirnos. Pero me quedo con todos esos momentos tan inolvidables que vivimos juntos", complementó el arquero argentino.

Dituro agregó que "quiero agradecerles a los hinchas, por tanto cariño que me dieron todo este tiempo. Al Club, a su presidente Juan Tagle, al Tati y todo el directorio por confiar en mí. Y porque a pesar de que hicieron todo para que me quedara, me entendieron y me acompañaron en esta decisión".

"A los cuerpos técnicos de Beñat (San José), Gustavo (Quinteros), Ariel (Holan) , y Gustavo (Poyet). Gracias por su confianza y enseñanzas! A los médicos, kinesiologos , paramédicos ,nutricionista muchas gracias!", continuó.

Bajo el mismo contexto dio las gracias "a Sergio, nuestro psicólogo, gracias! A toda él área administrativa y comunicacional, muchas gracias! A nuestros queridos Utileros, Pedrito, Tatita y Raul, gracias por aguantarme siempre!".

"Y a mis queridos compañeros, con los cuales hemos compartido muchísimo y logramos tantas cosas juntos! Me voy sabiendo que siempre entregue todo y que “la Cato”como dice mi hijo ocupará para siempre un lugar en mi corazón", concluyó.