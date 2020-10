La emotiva despedida de Jonathan Zacaría tras salir de la U

Después de cuatro años en Universidad de Chile, Jonathan Zacaría salió de los azules y se despidió con un emocionante mensaje en redes sociales.

En Universidad de Chile respiran un poco más aliviados, sobre todo tras la victoria de ayer por 3-0 ante Deportes La Serena. Pese a eso, de igual manera los universitarios están en búsqueda de refuerzos para suplir la ausencia de los lesionados Franco Lobos y Pablo Aránguiz, quienes se perderán lo que queda de temporada.

Sin embargo, un gran damnificado dejó este proceso. Es el caso de Jonathan Zacaría, que arribó al Romántico Viajero en 2016 y se encuentra desgarrado, pero ocupa un puesto de extranjero, lo que complicó a los directivos de Azul Azul, que decidieron dar por finalizado el vínculo entre el jugador y el club.

Por eso, el argentino la sufrió y publicó una emotiva carta de despedida en su cuenta de Instagram. "Hoy me toca despedirme es difícil por el tiempo que me tocó estar en el club.. quiero agradecer a cada persona que trabaja en el club por el cariño y afecto que siempre me dieron", escribió.

A pesar del poco tiempo que tuvo de juego, Zacaría siempre fue querido por gran parte de la parcialidad azul, y polifuncional jugador agradeció tambien a los fanáticos en el post que se acompaña con algunas fotos de su tiempo en el Centro Deportivo Azul.

"A los hinchas por el apoyo incondicional dentro y fuera de la cancha, mucho más cuando me tocaron las malas siempre enviando mensajes de fuerza… agradecer a cada uno de mis compañeros y amigos que dejo… por el día a día compartido. Muchas gracias a todos!!!", finalizó.