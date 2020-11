La emotiva despedida de César Pinares de la UC en redes sociales

El volante chileno, César Pinares, partió repentinamente a Brasil y se despidió de la Universidad Católica en redes sociales.

Gran conmoción generó ayer la repentina salida del volante chileno, César Pinares, al fútbol brasileño. El talentoso mediocampista fue sacado de raíz desde San Carlos de Apoquindo para ser llevado al poderoso Gremio de Porto Alegre.

Pinares venía jugando de gran manera, siendo uno de los puntos más desequilibrantes de los cruzados en el esquema de juego. Por lo mismo, es que venía siendo seguido desde Brasil para desparramar su talento en tierras brasileñas.

Así, tras su impactante salida del club, el ex Unión Española y Colo-Colo, se tomó un momento para agradecer a todos en la UC. De esa manera, utilizó su cuenta de Instagram para publicar emotivas palabras de despedida para los hinchas y quienes conforman el club.

"Quiero agradecer por el cariño y respeto de los hinchas cruzados durante el tiempo que estuve jugando para este gran club, consiguiendo títulos que quedarán marcados en mi carrera futbolística", escribió el formado en el Cacique.

Finalmente, Pinares, que explotó su mejor potencial vistiendo la camiseta de la Franja, expresó no tener palabras para decir adiós. "Pienso y siento tantas cosas que no sé cómo expresarlas, solo me queda decir gracias por tanto apoyo y por hacerme sentir como en casa", escribió el nuevo refuerzo del conjunto Tricolor.

De esta manera, Pinares dejó un registro con la UC donde jugó 46 encuentros, anotó 10 tantos y dio seis asistencias. En su estadía en San Carlos de Apoquindo, Pinares dejó en las vitrinas de la institución un Campeonato Nacional y la Supercopa de Chile.