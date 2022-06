La emotiva despedida de Carlos Tévez del fútbol profesional

Fue en el programa Animales Sueltos de América TV que el nacido en Fuerte Apache dio a conocer lo que era un secreto a voces hace varios meses: su retiro del fútbol profesional.

"Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno. Tenía ocho años y el que me venía a ver era él. ¿Para qué más? Fue la única vez que pensé realmente en mi", comenzó diciendo el ariete trasandino.

Añadiendo que "estoy bien disfrutando mi vida, mi familia, lo mío. Mucho tiempo jugué, mucho tiempo perdido. Estoy retirado, confirmado. Me ofrecieron muchas cosas, pero era un cambio muy importante para mi familia. Como jugador ya di todo lo que tenía dentro de mi corazón, eso me deja más que tranquilo"

"Me levanté un día y dije "No juego más". Lo llamé a mi representante y se lo dije. A la noche lo llamé a Riquelme y le pedí hacer la conferencia", confesó.

Para finalizar, reveló que seguirá ligado al fútbol y le gustaría ser adiestrador en el futuro, por lo que espera pronto tener novedades sobre esta situación.

