La emotiva arenga de Alexis Sánchez: “Dame la pelota y te haré ganar”

El delantero chileno, Alexis Sánchez, salió al paso de la ola de críticas que recibió por parte de la prensa italiana tras fallar un penal en la última derrota del Inter.

Un triste comenzar tuvo el 2021 de Alexis Sánchez en el Inter de Milán. El oriundo de Tocopilla ingresó como titular en el partido de los lombardos ante la Sampdoria, pero su partido no terminó como le hubiese gustado. Falló un penal, y además su equipo perdió por 2-1, con lo que dejó escapar la posibilidad de ubicarse como el puntero de la Serie A.

Tras el partido, el ‘Niño Maravilla’ fue duramente criticado por la prensa italiana, pero él no se dejó intimidar. Así, después de varios días de silencio, Sánchez usó las redes sociales para enfrentar las críticas y le envió un recado a su entrenador, Antonio Conte.

De esa manera, Alexis utilizó su cuenta de Instagram para enviar un profundo mensaje sobre este duro periodo en su carrera. En la publicación hizo énfasis en que han sido justamente los momentos difíciles los que lo han llevado a levantarse siempre.

"En mi vida he cometido errores muchas veces como futbolista. He ganado y perdido algunas finales. Mis compañeros confiaron en mí... Y para ganar hay que correr riesgos y no tener miedo de cometer errores. Y así lo he ganado casi todo en mi carrera", escribió Sánchez.

Sin embargo, el final del texto fue una indirecta para su director técnico, quien suele poner a Sánchez en la banca a lo largo de la temporada. Cabe destacar también que le ha dado minutos solo en los minutos finales de los partidos. "Levantemos la cabeza que este 2021 acaba de comenzar. Dame la pelota y te haré ganar", lanzó sin pudor.

Así, Alexis Sánchez dejó en claro que sus pretenciones para 2021 no son precisamente quedarse sentado en la banca. Todo lo contrario, con su comentario pide un puesto en el equipo titular, y a pesar de que viene de fallar un penal, todo lo entregado el año pasado es un buen piso.