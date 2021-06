La emocionante carta de despedida de Felipe Campos del Cacique.

El defensa Felipe Campos se despidió este miércoles del cuadro albo, club con el que no renovó su contrato este 2021.

Campos publicó una extensa carta en sus redes sociales expresando: "Como todo sueño sabía que en algún momento acabaría... quizás no fue como quería terminar esta hermosa aventura que me enseñó mi padre, mis hermanos y mi familia, pero me voy feliz".

"Me pregunto, ¿cuántos cumplen sus sueños? Por mi parte cumplí el mío y el de muchas personas que deseaban que pisara este hermoso estadio Monumental. Me tocó la alegría de ser campeón y también momentos duros como el partido por la permanencia", añadió.

Finalmente agradeció a los hinchas: "Gracias al que apoyó de donde sea, y al que no apoyó, doblemente agradecido porque ellos me daban más fuerzas para seguir superándome"

"Nunca voy a olvidar la arenga rumbo a Talca (previa al duelo de permanencia contra U. de Concepción en febrero de este 2021), cuando la mitad más uno nos apoyó en el camino, desde sus casas y desde todo Chile. ¡Te amo Colo Colo, siempre serás mi eterno campeón", cerró.

Campos llegó a mediados de 2016 al elenco que dirigía Pablo Guede en aquel entonces desde el club árabe.

