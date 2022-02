La emocionante despedida de los jugadores del Leeds a Marcelo Bielsa

El entrenador rosarino dejó de ser el técnico del equipo inglés tras caer por 0-4 frente al Tottenham. Sus pupilos le agradecieron su paso por el equipo.

La caída del Leeds United por 0-4 frente al Tottenham hizo insostenible su continuidad.

"Gracias, el hombre que cambió todo para todos”, escribió Patrick Bamford, uno de los primeros en pronunciarse. “Gracias Marcelo por todo lo que hiciste por mí. Vos viste en mí lo que yo nunca había visto. Me ayudaste a crecer como jugador pero lo más importante, como persona. Te deseo lo mejor en el próximo capítulo. Vamos Leeds, carajo”, complementó Kalvin Phillips, quien incluso llegó a jugar en la selección inglesa durante el paso de Bielsa en el Leeds.

Bielsa alcanzó a dirigir 170 partidos oficiales con 80 victorias, 33 empates y 57 derrotas.

"Gracias Marcelo, por todo. En los últimos cuatro años me has ayudado a crecer como el jugador que soy hoy. Me enseñaste mucho y voy a estar agradecido por siempre”, complementó Pascal Struijk. “Ha sido un honor trabajar con vos y con tu staff. Una leyenda real del club. Gracias”, expresó Junior Firpo.

Liam Cooper también se sumó. “Uniste un club, una ciudad y a un equipo que no iba a ninguna parte. Estaré eternamente agradecido por todo lo que usted y su personal hicieron por mí y mi familia. Una leyenda del club de nuestra era. Gracias Marcelo”.

Cabe recordar que Marcelo Bielsa asumió la banca del Leeds a mediados de 2018. De su mano, el Leeds logró el ascenso a la Premier luego de 16 años.

