La emoción de Nicolás Castillo tras volver a Universidad Católica

Luego de muchos meses de incertidumbre, Nicolás Castillo fue finalmente presentado como el nuevo refuerzo de Universidad Católica, donde el delantero regresa a nuestro país buscando reencontrarse con su buen fútbol y poder tener continuidad, ya que previamente las lesiones no le permitieron brillar en el extranjero.

El delantero firmó un contrato por un año junto a Universidad Católica, donde espera ser un aporte para el equipo que viene de campañas bastante irregulares en las últimas temporadas. Además de poder brillar a nivel internacional junto a los cruzados, pero sobre todo volver a convertir goles y tener regularidad dentro del terreno de juego.

Durante su presentación oficial, el jugador no pudo aguantar la emoción tras volver al club que lo formó, sobre todo teniendo en cuenta que no estaba pasando un buen momento futbolístico, debido precisamente a las constantes lesiones que lo tenían alejado de las canchas, donde hace bastante tiempo no disputa un partido oficial.

"Quiero volver a que se sienta orgulloso, mi familia, la gente que no creyó que lo podía lograr. Y hoy estoy acá, así que nada, hoy soy un jugador más, los minutos los decide el cuerpo técnico: uno o 10, lo que me necesite estaré ahí. No tengo objetivos con los minutos, debo ver cómo me voy sintiendo", señaló Nicolás Castillo durante su presentación con el cuadro cruzado.

En medio de las lágrimas, el delantero se comprometió a ser un aporte para el equipo, donde buscará reencontrarse con el público que hace bastante tiempo esperaba su regreso. Por ahora sólo queda ver si podrá estar a la altura de las circunstancias una vez inicie la competición, pero ya se prepara para afrontar la pretemporada junto a Universidad Católica.