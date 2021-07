La dura declaración viene en el momento que el Peluca no está siendo titular en el equipo de Gustavo Quinteros.

Falcón habló al respecto y no descartó partir. "El club es hermoso, la gente me ha tratado de maravilla desde que llegué. La realidad hoy es que no estoy jugando y a mi edad lo necesito, estoy en un club grande, compitiendo con buenos jugadores, pero no estoy jugando totalmente. Dos por tres lo hago, pero no tengo la continuidad de cuando llegué", dijo a SPORT 890.

Ahí el peluca reconoció acercamientos con cuadro uruguayo. "Mi representante habló con Nacional, a mí no me llamaron. Como hubo rumores, él se encargó de eso y me dijo que habían conversado, que era cierto. Es un club donde me formé, conozco al técnico, sería una linda oportunidad pero para jugar. Acá estoy contento, pero necesito jugar".

"Hay que ver las oportunidades. Si acá no sigo jugando y un club importante me necesita, habría que conversarlo. Me gustaría ir a Nacional, pero no descarto ninguna opción. Hay que ser profesional, es mi carrera y trabajo".

Sobre su estadía en Colo-Colo, dijo que: "Acá estoy re agradecido con el club, me encanta la gente, pero la realidad es que no estoy jugando. A veces hay que pensar un poco en uno y volver a la continuidad, veremos qué contestan y ver si se puede cambiar de aire. Si no, hay que seguir metiéndole nomás".

La programación de la fecha 13 del Campeonato Nacional

MARTES 27 DE JULIO

Audax Italiano vs Everton | 19:00 | El Teniente

MIÉRCOLES 28 DE JULIO

Cobresal vs Deportes Melipilla | 11:00 | El Cobre

Unión Española vs Huachipato | 15:30 | Santa Laura

O'Higgins vs Curicó Unido | 18:00 | El Teniente

Unión La Calera vs Palestino | 20:30 | Nicolás Chahuán

JUEVES 29 DE JULIO

Deportes Antofagasta vs Universidad Católica | 12:30 | Calvo y Bascuñán

Santiago Wanderers vs Colo Colo | 15:00 | Elías Figueroa

Universidad de Chile vs Ñublense | 19:00 | El Teniente

Libre: Deportes La Serena.