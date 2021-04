La dura respuesta de Johnny Herrera al Cóndor Rojas recordando el Maracanazo

El ex arquero chileno, Johnny Herrera, le respondió al también ex golero de La Roja después de que dijera que no está entre los mejores de la historia local.

Johnny Herrera no tardó en responder a Roberto Rojas, quien reconoció que el ídolo de la U no está en el top 5 de los mejores arqueros chilenos. El flamante refuerzo de TNT Sports como comentarista señaló que respeta la opinión del “Cóndor”, pero aprovechó la ocasión para referirse al recordado “Maracanazo”.

“Me es indiferente. ¿Es necesario que le responda? Es su opinión, la respeto como cualquier persona. El Pato Toledo estaba súper contento con él sí, por todos los años que perdió la selección…”, comentó el ex arquero de la U, Everton, Audax Italiano y bicampeón con la Selección Chilena.

Añade que “es su opinión, todos tienen derecho a opinar lo que se les plazca. Para mí el uno es Bravo. Es simple: a muchos les puede gustar como jugaba el Pulpo Simián, Manuel Astorga a quien le tengo mucho cariño”, continuó.

“Pero el único que consiguió algo, títulos, en 100 años de historia de la selección, es Claudio. Después para abajo don Sergio Livingstone, que creo que marcó una época, jugó un Mundial”, complementó.

“De los que a mí me gustaron, Pato Toledo. Me comparaban con él en su época muy buena, por la forma, como se colgaba de la pelota. Lo dejo en tres”, concluyó.

De esta manera, para cerrar Johnny Herrera realizó su propio top 3 de los mejores cuidatubos de la historia del fútbol chileno. Ubicando en primer lugar a Claudio Bravo, para continuar con Sergio Livingstone y Patricio Toledo.