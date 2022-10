La dura determinación de la U tras conocer el grave incidente de Pablo Aránguiz

El cuadro universitario golpeó la mesa y tras conocerse el incidente que involucró al volante azul, se decidió por no convocarlo para el compromiso de este miércoles contra Unión Española.

Pablo Aránguiz, volante de Universidad de Chile, se vio envuelto en una grave y violenta situación en la madrugada de este lunes, luego de ser acusado de agredir a un guardia de seguridad durante un evento nocturno.

Según el relato del afectado, que no quiso revelar su identidad, estaba persiguiendo a una persona que se dio a la fuga luego de dañar una moto estacionada cuando el jugador llegó en un vehículo blanco para defenderlo, identificándose como futbolista. "'Soy el de la U y a mí no me sale nada matar a un hueón' me dijo", expresó a CHV Noticias.

"Este muchacho llegó en estado etílico y con mucha droga en el cuerpo. Yo le dije 'córrete, si no tengo nada que ver con voh' el problema lo estoy arreglando con él'. Ahí me dijo: 'Te voy a pegarte los medios balazos' (sic)", agregó.

Como medida preventiva, se decidió que el jugador no sea parte de la nómina de citados para el compromiso por la semifinal de ida de Copa Chile ante su exequipo, la Unión Española:

1) Nuestra gerencia deportiva y cuerpo técnico se reunieron con el jugador y solicitaron su versión del caso en particular.

2) El futbolista no ha incumplido con sus tareas en el Centro Deportivo Azul, respecto a horario, presencia y desempeño en los entrenamientos, a los que llegó en perfectas condiciones.

3) Se ha decidido que el jugador no sea citado al partido de ida de la semifinal de la Copa Chile 2022, pensando en que hoy debe enfocarse principalmente en resolver su situación individual con relación a estos hechos.

4) Esperamos que estos acontecimientos se esclarezcan desde todo punto de vista, para beneficio de todos los involucrados.”.