La dura decisión que tomará la ANFP para no suspender más encuentros por Covid-19

La ANFP no quiere seguir teniendo problemas con la programación, y endurecerá sus medidas para que el Campeonato Nacional 2020 termine correctamente.

Una dura decisión pretenden tomar en Quilín con respecto al correcto desarrollo del presente torneo. Y es que la ANFP no quiere suspender más partidos debido a brotes de Covid-19 en distintos equipos, por lo que buscarían no recurrir a las reprogramación de duelos a partir de ahora. Es más, no se ha descartado que los equipos que no se presenten a jugar por falta de jugadores sean sancionados.

Según información publicada por El Mercurio, este miércoles en el Consejo de Presidentes se dialogará al respecto del complejo panorama. El ente rector del fútbol chileno ya hizo llegar una carta a sus asociados con las sanciones a las que se exponen en caso de no llegar a jugar sus partidos.

Así, como lo indica la publicación del citado medio, si un cuadro no tiene futbolistas suficientes, perderá el partido automáticamente el partido. Por ende, la victoria y los tres puntos serán otorgados al rival, por lo que la idea es que se juege el encuentro con los jugadores inscritos, o con juveniles si es posible.

De esta manera, la decisión final se sabrá en las próximas horas, en una modificación que se intentará hacer a las bases del Campeonato Nacional. De esa manera, respetar los plazos establecidos para que finalice el torneo, que ya ha sido perjudicado en ocasiones anteriores por bortes de coronavirus.

Cabe destacar que, según el presidente de la ANFP, Pablo Milad, la fecha para que termine la actual competencia es a mediados de febrero. Por ende, en enero se jugarán una gran cantidad de partidos, sumando las fechas reprogramadas y los partidos que habían sido suspendidos.