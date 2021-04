La dura confesión de Jens Buss: "No sé por qué no llegué a Colo Colo o la U"

El lateral chileno, Jens Buss, apareció en la órbita de los clubes grandes, pero finalmente reforzó a Deportes Antofagasta para la actual temporada.

Tras las paupérrimas campañas realizadas en la temporada pasada, Colo Colo y Universidad de Chile buscaron nombres para reforzar sus equipos. Entre ellos, que ambos pretendieron, aparece el nombre de Jens Buss, quien tuvo una gran temporada con Curicó Unido.

La intensión tanto del “Cacique” como de los azules de sumarlo fue de conocimiento público, y tuvo acuerdos con ambos. Sin embargo, pasó el tiempo y no consiguió concretar con ninguno, por lo que terminó reforzando a Deportes Antofagasta.

Ante eso, Buss dialogó ayer por la noche con De fútbol se habla así de DirecTV, y lanzó una potente confesión. El defensor reconoció que no tiene idea por que su llegada a los grandes no se concretó. Sin embargo, no se complica al respecto y quiere mostrar su mejor versión en el cuadro “Puma”.

"Estoy muy contento de fichar en Antofagasta, hay un gran plantel para pelear arriba. Sé habló de varias posibilidades, no sé por qué no llegue a Colo Colo o la 'U'. Sólo me preocupaba de jugar", señaló para comenzar el joven lateral.

Según Buss, llegar a cualquiera de los dos grandes podría haber sido un gran salto en su carrera, pero no se apresura. "Los rumores que hubo de ellos y otros clubes no me vuelven loco, traté de que no me afectara, de no contaminarme. Vine acá por el gran plantel que tienen, estamos para pelear arriba", comentó.

Por otra parte, el carrilero remarcó que le es más cómodo jugar en un sector específico, pero si no hay opciones se sacrifica. "Por perfil, es natural para mí jugar por la banda derecha, aunque puedo ocupar ambas bandas. Jugaré donde me necesite el entrenador", añadió.

Para finalizar, se mostró ilusionado con llegar a defender la camiseta de la Selección Chilena. "Yo trabajo en el día a día, si puedo seguir subiendo mi nivel podré tener alguna posibilidad en la selección, sería un orgulloso. Debo enfocarme en mi juego", cerró.