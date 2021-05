La dura confesión de Claudio Borghi sobre Nicolás Blandi y su paso por Colo Colo

El ex entrenador de Colo Colo, Claudio Borghi, tuvo a Blandi muy joven en Boca Juniors y expresó que debería bajar su sueldo para salir del club.

Después de varias vueltas, y mucha incertidumbre, todo parece indicar que el tiempo de Nicolás Blandi en Colo Colo llegó a su fin. Y es que después de estar caídas las negociaciones, Juventude de Brasil volvió a la carga por el delantero. Esto por pedido expreso de su director técnico, Marquinhos Santos.

Por dicha razón, el club carioca mejoró su oferta y se haría cargo de un porcentaje mayor del gran sueldo que recibe el atacante argentino. La oferta es vista con buenos ojos desde el Monumental, ya que liberaría un cupo de extranjero para reforzar el equipo a mitad de año. Además, le sacaría una buena carga económica a la resentida billetera alba.

Ante ese panorama, Claudio Borghi utilizó su espacio en Todos Somos Técnicos para hacer una reflexión sobre la postura tomada por el ex San Lorenzo. “Me cuesta entenderlo, no entiendo a Nico (Blandi). Está más que claro que no lo quieren. Y le ofrecen irse a un lugar donde puede pasar ese mal momento que está pasando en Colo Colo. Donde puede tener una nueva experiencia, una nueva posibilidad”, partió el “Bichi”.

De la misma manera, destacó que “las lucas son importantes en la vida, pero no es todo. En su lugar digo, ‘mira, no me quieren, apareció Juventude que me quiere, muchachos yo me rajo, me voy, muchas gracias’”.

Para cerrar, Borghi señaló sobre Blandi que “esto de que te ofrezcan y además te paguen el sueldo es un poquito denigrante para el jugador. Creo que Nico, más allá de las lucas, debería decir ‘hoy pierdo, como alguna vez me tocó ganar, me voy y juego’”.

Cabe recordar que Nicolás Blandi llegó a comienzos de 2020 al “Cacique” como la gran carta de la temporada, con expectativas altísimas y un contrato millonario. Fue presentado en el Estadio Monumental por el gerente deportivo, Marcelo Espina, que también fue el encargado de su llegada al club.

Lamentablemente, el ex Boca Juniors no consiguió cumplir con lo esperado, es más, no estuvo ni cerca. Solo anotó dos goles: uno a Audax Italiano en el Estadio Nacional y otro a la U. de Concepción en el Monumental, donde igualmente falló un penal. También ha sufrido lesiones y las constantes críticas.