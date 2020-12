La dura amenaza de la Garra Blanca a Harold Mayne-Nicholls

Tras los dichos del dirigente de ByN en donde le bajó el perfil al posible descenso de Colo-Colo.

La barra brava del Cacique se manifestó vía redes sociales en contra de Harold Mayne-Nicholls tras sus declaraciones en DirectTv.

El ex Presidente de la ANFP estuvo invitado al programa Más que Fútbol de donde se refirió a la posibilidad de bajar a la B:

“No perdamos en su justa medida lo que es el fútbol, no lo llevemos a una dimensión más allá, porque eso trae como consecuencia reacciones poco afortunadas de terceros cuya vivencia la basan en lo que escuchan de la gente que más opina, etc. Si a nosotros no nos toca jugar un año en primera división, nos trae una serie de problemas financieros y económicos. De que trae problemas trae, pero no es el fin del mundo tampoco, como para que en La Moneda vayan a temblar, por favor, el país tiene problemas mucho más grandes que la campaña deportiva de Colo Colo”.

Estas palabras tuvieron reacción en la barra del cuadro popular:

"CON TUS NEGOCIOS A OTRO LADO HAROLD CORRUPTO Y MAFIOSO En el país hay cosas más importantes, es cierto, cosas que tú no vives como la desigualdad, pobreza e injusticia. Ante las mierdas de este país, para nosotros Colo Colo es alegría, es amor y pasión... "

