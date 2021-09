La dura advertencia vino de Cristián Caamaño, periodista de Deportes en Agricultura, quien se refirió en el programa sobre la incorporación de Junior a la U, diciendo que “Potencia en ataque que es lo que le falta a la U. Solo tenía a Larrivey, después a Lobos y Nahuel Lujan que son jugadores muy irregulares e irresolutos la mayoría de las veces”.

“No solo le aporta potencia por fuera, sino que además gol porque Junior se había convertido en un goleador en las últimas temporadas en Europa y se fue de la U como goleador junto a Ángelo Henríquez. La U pedía a gritos un segundo delantero, un segundo punta con gol y creo que acierta”, enfatizó Caamaño.

El periodista fue claro en señalar que Junior “es un buen refuerzo para el torneo local”, pero cree que para los azules no es suficiente: “ La U da a un salto de calidad para el plantel, pero no le alcanza todavía, tiene que ir por Lorenzo Reyes que está ahí, cerca. Y me parece que tiene que ir por un extranjero en caso de que logre desvincularse a Luis Del Pino Mago.

ESTÁ DE VUELTA! 🔵🔴



El delantero Junior Fernandes llegó a nuestro país y es nuevamente jugador del "Romántico Viajero". El jugador deberá cumplir con su cuarentena sanitaria, y se unirá al equipo de de cara a la segunda parte del 2021.



Bienvenido, Junior 👏👏#VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/heFtgylVBl — Universidad de Chile (@udechile) September 9, 2021

Así se jugará la fecha 21 del Campeonato Nacional:

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE

Santiago Wanderers vs Cobresal, 15:00 horas, Estadio Elías Figueroa.

Audax Italiano vs Unión La Calera, 17:30 horas, Estadio El Teniente.

Curicó Unido vs Universidad Católica, 20:00 horas, Estadio La Granja.

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE

Ñublense vs Huachipato, 16:30 horas, Estadio Nelson Oyarzún.

Unión Española vs Universidad de Chile, 19:00 horas, Estadio Santa Laura.

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE

Deportes La Serena vs O'Higgins, 14:00 horas, Estadio La Portada.

Colo Colo vs Everton, 19:00 horas, Estadio Monumental.

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE

Palestino vs Deportes Melipilla, 16:00 horas, Estadio Municipal de La Cisterna.