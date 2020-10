La dura advertencia de Guarello a Gustavo Quinteros

El periodista cree que el entrenador tiene una dura tarea para sacar a Colo-Colo del fondo de la tabla.

El estratega ya está en Chile para "tomar el fierro caliente", el Cacique vive un pésimo momento futbolístico que lo tiene como penúltimo de la tabla de posiciones, Guarello cree que la tarea será más que complicada.

“¿Qué le pido a Quinteros? Que llegue a diciembre... Tiene tarea porque el equipo físicamente está muy mal. Se nota el mes y medio que los jugadores no estuvieron vinculados al club, no se trabajó bien cada uno por su lado. Seguramente uno tuvo mejores pautas que otro, pero hay jugadores que a los 50 minutos ya no pueden correr”, sostuvo.

Agrega que “Quinteros tiene actuar de forma pragmática y poner a los que están mejor, acá los nombres chao. Colo Colo ha funcionado mucho en base a aquellos que tienen cartel y trayectoria, variables que en la cancha el domingo no te garantizan nada y eso en Colo Colo se ha visto hasta el cansancio”.

Sentenció: “debe tomar decisiones, evaluar y empezar a rearmar un equipo que está hecho pelota; está desarmado, desestructurado y, lo más grave es que, más allá del mal rendimiento, siempre un par de jugadores te sube el promedio. En Colo Colo nadie juega bien”.