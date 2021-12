La dura salida del "Mono" Sánchez de Unión Española

La dura salida del golero fue descrita con una extensa y nostálgica declaración en su cuenta personal de Instagram.

El "Mono" expresó que "llegó el día que jamás pensé que iba a llegar. Hoy después de ocho años con una tristeza tremenda me despido de este club que me ha dado las alegrías más grandes e importantes en mi vida y en el fútbol".

"Quisiera decir tantas cosas que la verdad no me puedo ordenar con tantos recuerdos, tantos llantos, tantas alegrías, tantas derrotas y tantas victorias que pasé durante estos ocho años que pertenecí a este hermoso club", siguió en la misma línea.

"Me voy con la frente en alto y por la puerta ancha habiendo logrado campeonatos y récord, me voy tranquilo de que di hasta lo que no podía dar, no me importaron las recomendaciones médicas siempre tuve en mente jugar todos los partidos sea como sea, tal vez me trajo problemas pero soy así y a Unión Española nunca le quise fallar".

"No puedo negar que también me voy con sensaciones raras, sensaciones que prefiero callar, muchas veces se me apuntó a mi como la "manzana podrida" o como el "cáncer" de Unión Española y eso duele (porque yo no era), los que me conocen o pasaron por unión jamás podrían decir algo así, pero en fin me voy firme y agradecido por todas las historias escritas en este bello club", cerró.

Finalmente, agradeció a los trabajadores del club, a la hinchada y su familia, sin dejar en claro dónde continuará su carrera.

Sánchez perdió la titularidad en la recta final de su paso por el elenco de Plaza Chacabuco, por decisión técnica de su entrenador César Bravo,

