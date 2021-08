La dura advertencia viene tras una nueva lesión del defensor de Colo-Colo, el periodista cree que el tarsandino es fundamental en la zaga del cuadro popular.

"Se armó, está en la pelea y tiene una columna vertebral", lanzó el periodista antes de entrar con todo al meta del defensor. "Colo Colo depende mucho de Zaldivia, le da orden y una salida clara", destacó el periodista.

Para Díaz los albos tardaron solo segundos en sentir su ausencia. "Ayer cuando salió se notó, es más desordenado. Ni Peluca (Maximiliano Falcón) ni (Emiliano) Amor son muy dotados con la pelota y los albos funcionan con una salida, se enredaron".

"De nueve, con (Iván) Morales abierto por la izquierda. (Leonardo) Gil juega, (Marcos) Bolados juega. Creo que pierde un mediocampista de contención. Pero plantel tiene".

De hecho, para Díaz lo del actual artillero albo puede destacar más jugando cargado a las bandas. "Morales no es nueve nueve, no juega de espaldas", lanzó para finalmente dar su categórico motivo por el que el boliviano debe ser estelar. "Estar 10 años en la primera línea del fútbol sudamericano no es menor".

NOVEDADES | El día martes será sometido a exámenes Matías Zaldivia, quien salió con molestias el día de ayer en el duelo frente a Curicó Unido.



Algunos medios señalan que el desgarro estaría confirmado, pero falta saber la cuantía. Todo en veremos aun. pic.twitter.com/gEmdq7DHSx — 0201oficial (@0201oficial) August 9, 2021

CAMPEONATO NACIONAL - FECHA 16

Viernes 13 de agosto

Audax Italiano vs. Santiago Wanderers. 19:00 horas. Estadio El Teniente.

Sábado 14 de agosto

Deportes Antofagasta vs. O'Higgins. 11:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Deportes La Serena vs. Unión La Calera. 14:00 horas. Estadio La Portada.

Unión Española vs. Colo Colo. 16:30 horas. Estadio Santa Laura.

Everton vs. Deportes Melipilla. 19:00 horas. Estadio Sausalito.

Domingo 15 de agosto

Palestino vs. Curicó Unido. 14:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Universidad de Chile vs. Cobresal. 16:30 horas. Estadio El Teniente.

Huachipato vs. Universidad Católica. 19:00 horas. Estadio CAP Acero.

Club libre: Ñublense.