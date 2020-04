La dramática situación que vive ex defensor de la U de Chile en Arabia Saudita

El ex jugador de Universidad de Chile, Sergio Vittor, está desesperado por volver a encontrarse con su familia en Argentina.

Una dramática situación está viviendo el ex defensor de Universidad de Chile Sergio Vittor, quien actualmente juega en el Damac FC de Arabia Saudita, lugar del que no puede salir en medio del Covid-19, debido a que en Argentina no están recibiendo a compatriotas residentes en otros países.

El ex jugador de la Universidad de Concepción relató a La Nación de Argentina que "mirá, si querés ponelo así: 'Si me contagio de coronavirus en el camino, me chupa un huevo (sic), con tal de volver a mi país'. Ya ni me importa contagiarme, a ese punto llegué".

Además, el "chino" añadió que "el 13 de marzo ya no se podía ni ir al club para entrenarnos. Estamos encerrados desde entonces. Mi esposa no llegó a viajar desde Buenos Aires. Vivo solo en un complejo cerrado, construido por Estados Unidos para militares norteamericanos. Acá sólo pueden entrar extranjeros, ni siquiera los árabes".

"Todos los días son una aventura nueva. No puedo dormir. Concilio el sueño a las seis, siete de la mañana, me levanto a las 10. Todos los días es igual. Estoy casi las 24 horas despierto, uno se vuelve loco. Te soy sincero: a las dos de la tarde me preparé la comida, son las siete y el plato sigue ahí. Uno no tiene ganas de hacer nada, un desastre. Pierde calidad de vida, se acuesta a cualquier hora, no duerme... Estoy más solo que un perro", agregó.

"En lo económico es el mejor contrato de mi carrera. Eso está clarísimo. Por algo vine a Arabia Saudita, por los proyectos económicos a futuro. Yo ya tengo 30 años. No vine para conocer la cultura y cobrar dos pesos. Esa es la realidad. El que dice que viene por lo deportivo está mintiendo porque acá el fútbol es una porquería", cerró.