La dolorosa traición familiar que tiene furioso a Arturo Vidal

El seleccionado nacional interpuso una querella contra su primo Carlos Albornoz por los delitos de administración desleal y celebración de contrato simulado, mientras éste ejercía de administrador y gerente de la sociedad Inversiones Vidal SpA.

Una querella que fue ingresada por los abogados Cristóbal Basaure y Carlos Berrío, en abril del 2022, en el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago y que fue investigada al detalle por La Tercera.

Carlos Albornoz es un psicólogo y académico que posee un Magister en Negocios. Desde el salto de Vidal a la Juventus hasta hace pocos años, este primo se encargó de administrar todo tipo de propiedades y proyectos económicos del mediocampista de ‘La Roja’.

Por ejemplo, en una de las tantas decisiones cuestionables, el primo del dueño de Rodelindo Román se transfirió una de las parcelas de Vidal ubicadas en Chicureo. Obviamente, sin el consentimiento del centrocampista.

Según detalla la querella, la incorporación de Víctor Albornoz Pardo se concretó “mediante la venta de acciones de propiedad de Vidal”.

Carlos Albornoz fue contactado por el equipo periodístico de La Tercera: “Yo nunca he estado involucrado en ninguna cosa periodística y no me interesa. De hecho ni sé de la querella, no tengo idea de la querella. Yo no necesito hacer descargos de nada, desconozco todo lo que me está diciendo”, aseveró.