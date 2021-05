La dolida respuesta de Claudio Borghi a Ángelo Henríquez por ironizar con su lesión

El campeón del mundo con Argentina, Claudio Borghi, no guardó silencio tras la publicación del delantero azul en redes sociales sobre su lesión.

Un lamentable episodio tuvo el enfrentamiento entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta por la séptima fecha del Campeonato Nacional. Esto porque el delantero azul, Ángelo Henríquez, sufrió una dura lesión, por lo que terminó abandonando el terreno de juego.

El comentarista de dicho encuentro para la transmisión de TNT Sports, Claudio Borghi, indicó que no vio un golpe. Por eso, se animó a reconocer que el seleccionado nacional “se lesionó solo”, comentario que no cayó nada de bien al formado en el “Romántico Viajero”.

Tras eso, el mundialista Sub 20 compartió una historia en su Instagram donde dejó en evidencia cuando lo golpean, junto a un irónico mensaje. “Para los que creen que me lesioné solo. Todo balón, Bichi”, comentó.

Y la respuesta del otrora técnico de Colo Colo no tardó en llegar, y usó su espacio en el programa Todos Somos Técnicos para referirse al comentario. “Aldo (Schiappacasse), ¿cuántas veces te han llamado para decir ‘gracias por los elogios que me hiciste en la transmisión’?”, partió el “Bichi”.

Tras eso, dirigió la palabra directamente al goleador azul. “Henríquez se refirió a mí con ironía, quizás, porque hice el partido de la U. Porque yo dije que se lesionó solo. Si alguien le pegó, no lo vi. Si tiene dudas, no es tan difícil conseguir mi teléfono y decir ‘gordo, te equivocaste acá’”, confesó.

“Hablé una vez con Ángelo Henríquez, vecino mío, vivía en La Reina, lo veía ir a comprar con su mamá al mercado. Siempre dije que es un chico muy preparado. Y a partir de que me equivoqué, me respondió irónicamente y no creo merecerlo. Acá no soy hincha de Colo Colo, no contrataron un hincha, trato de ser justo, de ser comentarista”, enfatizó.

Pero eso no quedó ahí. “Voy a hacer una confesión. Hablé con él cuando estuvo desechado de Universidad de Chile por un entrenador que no lo quería y lo trataron muy mal. Traté de darle confianza. Me duele, porque siempre digo que es un buen chico”, indicó.

“Me gustaría que alguna vez alguien me llamara y diga ‘gordo, te agradezco por hablar bien de mí’. No tengo motivos para hablar de la gente. Es tremendo que me dicen que me saque la camiseta si hablo bien de Colo Colo o si hablo mal me dicen que no soy de Colo Colo. Pero jamás he criticado a alguien por ser de otro color de camiseta”.

Para finalizar, Borghi fue tajante. “Voy a dar un consejo ahora que estoy de este lado: de acá (comentarista) hay más formas de hacer daño que de ese (jugador). Si hace las cosas bien, lo puedo omitir y recalcar lo malo. Pero no lo voy a hacer, me considero buena gente. Cuando se peleen, díganlo con fundamentos”.

“Tengo la posibilidad de estar todos los días para decir las huevadas que tengo que decir y el jugador, como no habla, tiene las de perder. Si uno fuese mala gente, ¿sabes la cantidad de cosas que tengo para comentar? Mala toma de decisiones, controles, cierres, marcaje. Si nos ponemos a hilar fino sobre una cancha de fútbol, serían millares de críticas, en un partido de 90 minutos hay una o dos virtudes que pueden sorprender”, concluyó.