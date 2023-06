La despampanante casa que tendrá Leo Messi en Miami

Leo Messi fichó por el Inter de Miami, el mismo astro trasandino lo confirmó en una entrevista que remeció al mundo del fútbol. "Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho en el día a día de mis hijos en el colegio".

“La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día. Tuve la suerte de conseguir todo en el fútbol y ahora va un poco más allá de lo deportivo, que también me interesa y mucho, pero más lo familiar”, reveló en entrevista para el diario Sport.

El Inter de Miami le presentó un proyecto de vida, que terminó por convencer al ex PSG de Francia, ya que obtendrá varios beneficios de este acuerdo, como el hecho de salir de lo mediático que representa Europa.

Además, en un futuro cercano podrá invertir en un club de la MLS, así como tener varios lujos en Miami.

La tremenda residencia está ubicada en el noveno piso del prestigioso edificio Sunny Isles, y cuenta con cuatro dormitorios, los cuales tienen vista al mar.

En total son 511 metros cuadrados, en los que la familia Messi podría alojarse, mientras encuentra una casa más grande, en la que Leo Messi pueda estar alejado de la ciudad, tal y como lo ha hecho en sus antiguos clubes.