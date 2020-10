La delicada pregunta que molestó a Marcelo Díaz en Argentina

Marcelo Díaz concedió una entrevista a un reconocido medio argentino, pero una pregunta sobre las eliminatorias causó su molestia.

La selección chilena se encuentra actualmente en búsqueda del esperado recambio, y después del partido ante Uruguay en Montevideo hay varios que se sintieron aliviados tras ver el gran rendimiento de los debutantes.

Sin embargo, a pesar de las buenas sensaciones que dejaron los jóvenes, todavía hay hinchas que piden a los más experimentados, y un nombre que suele repetirse es el de Marcelo Díaz.

A pesar de ser pedido por gran parte de hinchas, así como rechazado por otro porcentaje tras el conflicto con Arturo Vidal, quien definitivamente lo marginó del proceso fue el entrenador colombiano, Reinaldo Rueda. Generando grandes conflictos entre los fanáticos de la Roja.

Así, Díaz dialogó con el medio argentino Diario Olé, y una de las preguntas causó que el chileno detuviese en seco la pregunta. El ex Universidad de Chile se refería al caso de su compañero en Racing, Leonardo Sigali, para quien solicitó un puesto en la selección de Argentina.

El periodista accedió entonces a consultarle por un tema delicado para él, y cuando dijo “Hablando de la Selección…”, Carepato la cortó de raíz: “No hablo de la Selección, de ninguna”, sentenció para dejar en evidencia que las relaciones están más que cortadas.

Pese al incómodo momento, de quienes no se olvida es del club de sus amores. En la conversación, el ex Hamburgo de Alemania volvió a coquetear con la U para regresar al equipo: "Ahora sólo me enfoco en Racing, en estar pendiente de la Copa. Hay que pensar en el hoy y el ahora. Mis intenciones están claras, las manifesté a los cuatro vientos", finalizó.

