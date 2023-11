La declaración clave en la sentencia de Jordhy Thompson

Jordhy Thompson fue sentenciado a 45 días de prisión preventiva tras haber sido formalizado por femicidio frustrado en contra de su pareja Camila Sepúlveda. En medio de todo el juicio, una declaración de la víctima fue clave para enviar a prisión al jugador albo.

"Están pidiendo prisión preventiva porque la libertad de él sería un peligro para su seguridad, porque podrían repetirse los hechos. ¿Qué me dice usted?", le consultó la magistrada a Camila Sepúlveda, quien no tuvo dudas al responder.

Quizás te pueda interesar: Don Francisco se confiesa y revela el equipo del que es hincha

Ante esto, Camila Sepúlveda respondió lo siguiente. "Estoy de acuerdo con la prisión preventiva, porque creo que no solo me tapó la boca para que yo no gritara, sino que por algo me tapa la nariz. Yo le decía que me estaba ahogando y por algo me apretaba el cuello, ahorcándome", dijo.

El papá de la víctima también salió al paso y dio su testimonio. "Esto ya era la quinta vez. Lo que pasa es que hay hasta videos de la discoteca de lo que pasó la otra vez. La verdad es que la próxima vez me la iba a matar", agregó el papá de Sepúlveda.

Por contraparte, la familia de Jordhy Thompson tuvo pocas palabras para referirse a la lamentable situación. La encargada de hablar fue la madre, quien aseguró que le parece mal todo lo que ha hecho su hijo pero que de todas formas no le darán la espalda y estarán con él como familia.

Es así como el delantero de Colo Colo tendrá que esperar mínimo 45 días en prisión mientras se resuelve el caso de femicidio frustrado en contra de su polola.