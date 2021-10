La curisoa explicación de Lasarte sobre la ausencia de Leo Gil en la Roja

La curiosa explicación fue en una conferencia de prensa previa al duelo ante los peruanos en Lima, el estratega analizó al plantel que nominó para esta fecha triple.

“Hacer referencia a los jugadores que no están no me gusta, todos saben lo que el futbolista siente, todos tienen derecho a pensar en que deberían estar. En el caso de Iván Morales, él estuvo en la triple jornada donde no estaban Ben Brereton y Alexis Sánchez. Ahora ellos sí están, pese a que no está Vargas. Y hemos recuperamos a Felipe Mora que ha crecido. Esa es la explicación, no hay nada en particular, sólo pensamos que para este momento los elegidos son los que creemos que están mejor”, dijo Lasarte.

Machete agregó que “la dificultad la transmiten los reservados del exterior. Del medio local podemos nominar más. Dado el poco tiempo, nos volcamos a los del exterior. Si tenemos dificultades, suspendidos, lesionados, citaremos más del medio local”.

El DT de la Roja complementó: “entiendo que desde el punto de vista del periodismo o el público o redes sociales haya jugadores que son considerados seleccionables, no sólo Leo Gil No me gusta hablar de los que no están. Tenemos un montón de jugadores del medio local analizados semana a semana. Entiendo que es un momento delicado, creo que es para jugadores con otro recorrido, que juegan en otras ligas con otros requerimientos. A excepción de Argentina o Brasil, el ritmo sudamericano no es lo mismo. Eso no los inhabilita, han estado en microciclos, citados, en partidos. Quizás mi valoración es distinta a la de ustedes y nada más”.

Sobre Iván Morales de Colo-Colo, dijo que: “Me pareció que otro estaba mejor que él (Felipe Mora). Yo que sé, error o acierto, eso me pareció. Y ahora Mora está mejor que el otro. Se trata de nominar al que creemos que está mejor en una serie de circunstancias. De repente un jugador hay que asociarlo con otro, el ritmo en el que juega, hay un montón de cosas. Pero eso no limita a nadie, tenemos un montón de jugadores del medio local, hay unos que repiten, como Marcelino Núñez porque vemos que se asocia bien a un jugador de selección”.

HORARIOS FECHA TRIPLE DE LA ROJA.

Los horarios de la Selección ya están confirmados. Así, Chile enfrentará a la Albirroja el domingo 10 de octubre, a las 21 horas, en San Carlos de Apoquindo, mientras que con Venezulea lo hará el jueves 14, también a las 21.00. Eso sí, antes de ambos cotejos tendrá que visitar a Perú, en Lima, el jueves 7, a las 22 horas.