Esteban Pavez dijo que quería que Jordhy Thompson se fuera de Colo Colo porque lo ve con la cabeza en México, el canterano tiene una oferta desde Xolos de Tijuana.

"Uno se pone contento cuando llegan este tipo de ofertas por jugadores de casa. Yo hablé hace rato con Jordhy (Thompson), me llamaron de Xolos, ellos son los que hicieron esta oferta", dijo Pavez en conferencia de prensa.

Pero, eso no fue todo, ya que ahí vino la polémica frase: "sería bueno que se fuera ahora y que el Superclásico no lo jugara, porque lo he visto entrenar esta semana y su cabeza está fuera de Chile".

"Yo quiero que se vaya por el bien de él, por todo lo que ha pasado. Ha sido un año prácticamente en el tema personal muy difícil para él, y en lo futbolístico ha andado bastante bien, por eso llegó esta oferta", añadió el capitán albo.

Claudio Borghi se refirió a las palabras del volante albo sobre Jordhy Thompson. “‘Me gustaría que se fuera’, me parece bárbaro, es el deseo para el progreso un jugador jóven. El ‘que no juegue’, creo que no el adecuado para no decirle ,compromete al jugador, compromete al entrenador porque quizás tengo entendido que esta negociación no llegó a su fin”, expresó el DT de Colo Colo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El Bichi considera que el volante le mete presión a Gustavo Quinteros: “Entra en un problema el entrenador, si lo pone y el jugador no funciona, después uno puede decir ‘tenía razón Pavez'”.

“Los deseos de que se vaya y le vaya muy bien me parecen bárbaros, que diga que no juega no me parece tan adecuado. Yo creo que es un resorte de entrenador que puede decir ‘no lo vi bien, está pensando en algo importante en su carrera’, pero un compañero nunca lo había escuchado”, finalizó.