La curiosa petición de Guarello para que Vidal vuelva a Colo Colo

Juan Cristóbal Guarello se refirió a una posible llegada del King al equipo que lo formó y sugiere un contrato especial para el ex Flamengo: “Creo que a Vidal habría que pagarle por partido jugado, eso podría ser y tenerle una rayada de disciplina fuerte, pero resulta que en Colo Colo la disciplina no ha sido precisamente el buque insignia en los últimos años”, dice en su programa La Hora de King Kong.

"Vidal va a decir me dicen a mí y los cabros van a jugar pichangas po’. A mí me dicen y los otros. Colo Colo no es precisamente el ejemplo de disciplina”.

El comunicador cree que: “Un contrato por minuto jugado, que también tenga premio por logro conseguido, también estimularlo y el tema de la disciplina. Resulta que Vidal va a llegar al camarín, los jugadores se vuelven locos y Vidal manda ahí. Entra y es dueño del camarín”.

Además Guarello asegura que en buena condición física, el ex Barcelona puede marcar la diferencia. “Si Vidal viene bien físicamente, ojo que en el fútbol chileno llegó (Joaquín) Larrivey y marcó diferencias. Seamos justos, Larrivey marca diferencia. ¿Qué pasa con los jugadores que vuelven al fútbol chileno? Que vuelven, vienen todos los amigos, arman el terrible mambo y no rinden”.

Alfredo Stöhwing le deja la puerta abierta a Vidal: "No se conversó nada del tema Vidal. Arturo es un hombre de la casa, un ídolo chileno y de Colo Colo, y por supuesto se verá en su momento que aquello ocurra", indicó el presidente de la concesionaria Blanco y Negro.

"Arturo pertenece a otro club, tiene contrato hasta fin de año, está lesionado, y no queremos incomodar al plantel actualmente con ninguna cosa externa que no sea en avanzar para acercarnos al puntero del campeonato y ganar la Copa Chile. No pensamos en esos temas", le reveló a la prensa.