La curiosa frase de Leandro Benegas sobre Damián Pizarro

Leandro Benegas estuvo en conferencia de prensa en la previa del partido ante Cobreloa por Copa Chile en Calama, el delantero albo reconoció la calidad del delantero albo, pero también pidió calma sobre las expectativas de los hinchas y periodistas.

“La autocrítica en los momentos malos me la guardo, porque cuando las cosas salen bien no me siento el mejor. Uno saca cuentas de cuántas veces he sido titular, cuántos goles, cuántos minutos, pero mantengo un equilibrio y sé que esto puede cambiar. Quizá esperaban de mí que esté jugando y haciendo una cantidad de goles que no tengo, pero hoy le toca jugar a Damián que lo hizo muy bien”, declaró de entrada sobre su nivel en los albos.

El ex Independiente de Avellaneda profundizó sobre las grandes cualidades ofensivas que tiene el joven atacante del conjunto Popular.

“Se lo merece, trabaja muy bien y eso es importante. Es un buen niño y hay que ir de a poco, no esperemos que nos dé una Copa América o un Mundial, hay que dejarlo que madure y que disfrute. Tiene potencial, acá lo cuidan mucho y los hinchas le demuestran el cariño y el apoyo. Está muy bueno y me gustó mucho que lo hayan seguido acompañando incluso cuando no le salían los goles”, concluyó sobre Damián Pizarro..

Sobre el duelo ante Cobreloa, dijo que: "Será un partido muy complicado. De local siempre se hacen fuertes y tenemos que estar atentos para jugar a nuestro mejor nivel. Vamos con mucha ilusión y ganas de conseguir un resultado positivo”.

Benegas tiene calro los objetivos del plantel de Colo Colo: "Vamos a ir partido a partido, donde cada encuentro será una final. Estamos con muchas ganas y fe que podemos luchar en ambos frentes hasta el final”.