La curiosa explicación de Gustavo Quinteros tras el pálido empate ante Unión La Calera

Albos y Cementeros igualaron sin goles en el Estadio Monumental.

El estratega del cuadro popular analizó lo fue este empate 0-0, señalando a TNT Sports tras el duelo que “jugamos bastante debilitados, con dos chicos de 18 años en defensa contra el subcampeón e hicimos todo para ganarlo. Se metieron atrás, nos faltó profundidad. El punto pudo ser tres. En el primer tiempo tuvimos dos o tres situaciones en transiciones que terminamos mal la jugada, pero pudimos hacer el gol”.

Además, comentó que: “no estaba para jugar. Viene de una lesión larga, se tiene que preparar físicamente, fortalecer, hoy arriesgó mucho, fue complicado, pero le gustó colaborar, dijo que estaba para 20 o 30 minutos y tuvo que jugar casi 50. Ojalá siga progresando”.

Al ser consultado sobre una posible renuncia, el entrenador fue enfático en decir que “¿cómo me voy a mover si vine en el momento más difícil para salvarlo del descenso y para ahora pelear el campeonato? Imposible, no me fui en el momento más difícil y no lo voy a hacer ahora”.

Sobre el juego en la cancha, Quinteros explicó que: “el equipo jugó para ganar, ellos tuvieron situaciones, es el subcampeón, es un buen equipo pero tuvimos algunas en el primero y en el segundo y no estuvimos finos, pegó en el palo, un mano a mano de Morales, otra Fuentes que tapa el arquero. Pero de todas maneras el resultado sirve, porque jugamos contra un gran rival. Se hizo el esfuerzo para ganar, se puede corregir en la definición y poder mejorar”.