La curiosa explicación de la ausencia de Iván Morales en Colo-Colo

La curiosa explicación viene ya que el delantero no ha visto minutos en los partidos de la pretemporada del Cacique en Argentina.

El propio entrenador Gustavo Quinteros dio a entender que su ausencia se debe netamente a razones físicas: "Hay jugadores como Iván Morales que deben ponerse mejor en la parte física y futbolística, que se están preparando para estar al cien por cien", puntualizó en recientes declaraciones.

Sin embargo, entre el delantero y el Cacique se habría llegado a un pacto de no usar al futbolista por lo que resta de mes mientras se define su futuro a la espera de alguna oferta.

La curiosa explicación viene ya que el delantero no ha visto minutos en los partidos de la pretemporada del Cacique en Argentina.

Y así lo explicó el periodista Benjamín Bonhomme en su despacho con Espn desde Argentina: "Me dicen que hay un acuerdo entre Iván Morales, su representante y Blanco y Negro. ¿En qué consiste este acuerdo? En que Morales no va a jugar ningún partido de esta pretemporada", resaltó.

Morales ha disputado solo un par de minutos ante Fénix pero ya luego no se vio ante Universidad de Chile ni Estudiantes de La Plata. "Salvo que Gustavo Quintero se oponga, cosa que no ha pasado. Por ende Morales no debiese jugar más con la camiseta de Colo Colo para ser vendido antes del 31 de enero", afirmó el reportero.

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.