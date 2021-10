La curiosa explicación de Esteban Valencia al horrible juego de la U

La curiosa explicación vino de parte del director técnico de Universidad de Chile, quien lamentó la derrota de su equipo por 1-0 ante Audax Italiano en Rancagua.

El "Huevo" dijo en conferencia de prensa que "merecimos al menos el empate. Sometimos gran parte del encuentro a Audax Italiano, pero no faltó la puntada final. No nos está alcanzando el esfuerzo. Sin desmerecer, el rival no hizo tantos méritos para llevarse el partido".

Además, criticó el arbitraje de Felipe González: "Los árbitros están siendo muy sensibles con nuestras situaciones. Hemos sido castigados. Tenemos que lidiar con eso, no hay excusas. Hay cobros injustos y expulsiones que van en desmedro a que el equipo sume de a tres".

Por otra parte, hizo un análisis de la baja de rendimiento de la U en los últimos cinco partidos, en los que apenas ha sacado un punto: "No ha sido fácil. Cada partido es una oportunidad para salir de este momento. El equipo ha bajado en confianza y ha dejado de tener fluidez en el juego".

"No es casualidad que no hayamos podido sacar resultados. Hemos perdido nuestra línea futbolística. No hay que esperar que el rival golpee para reaccionar. Debemos ser capaces de volver a convencer a los jugadores de lo que buscamos y queremos. Nos venía dando resultados", reveló.

Finalmente, no se complicó por la falta de aparición pública de la dirigencia de Azul Azul: "Nosotros como cuerpo técnico y los jugadores vamos a dar siempre la cara. No me voy a esconder ni nada por el estilo. Uno sabe que el club se está estructurando y en algún momento saldrán a hablar. Luis (Roggiero) nos ha acompañado desde el primer momento".

La U se ubica séptima con 34 puntosen la tabla , con la posibilidad de salir de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, si es que Everton (a Santiago Wanderers), Cobresal (ante Universidad Católica) y/o La Serena (frente a Melipilla) ganan en esta fecha 26 del Campeonato Nacional.

Esteban Valencia:“Hoy el equipo hizo un esfuerzo importante a pesar del resultado”



El técnico Azul hablo post partido, donde U de Chile cayó por 1-0 ante Audax Italiano en Rancagua. pic.twitter.com/olt6djV82H — Mi Sur Deportes (@MiSurDeportes) October 16, 2021

